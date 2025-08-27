Представлен смартфон с самым большим аккумулятором в мире

Realme показала смартфон с аккумулятором 15 000 мАч и 5 днями автономной работы

Китайская компания Realme представила смартфон с рекордной батареей. Об этом фирма рассказала в официальном аккаунте X.

Новый смартфон является концептуальным, поэтому неизвестно, когда он появится в продаже и по какой цене. Девайс даже не получил обычного наименования — в компании его назвали Realme 15000 mAh. Если он появится на рынке, то это, судя по всему, будет первый аппарат с аккумулятором емкостью 15 000 миллиампер-часов.

«Больше никаких беспокойств по поводу зарядки, никаких предупреждений о перегреве — только чистая, неудержимая мощь и плавная работа», — описали устройство в Realme. В компании заметили, что батарея нового гаджета рассчитана на 5 дней автономной работы. Аппарат может 18 часов подряд снимать видео или 50 часов воспроизводить ролики.

Известный инсайдер под ником Digital Chat Station заявил, что телефон Realme готов к выходу на рынок. По его информации, девайс имеет 6,7-дюймовый дисплей, чип MediaTek Dimensity 7300, 12 гигабайт оперативной памяти и оболочку Realme UI 6.0.

Также в Realme показали второй концептуальный смартфон Chill Fan Phone. Он стал первым устройством бренда со встроенным вентилятором.

Ранее специалисты издания PhoneArena критично отозвались о прогнозируемых характеристиках Samsung Galaxy S26 Ultra. Они выяснили, что флагман будет иметь батарею всего на 4855 миллиампер-часов — как и предшественник.