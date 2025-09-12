Марочко: ВСУ снизили число ударов по прифронтовым районам ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили число ударов по прифронтовым районам Луганской народной республики (ЛНР) с начала недели. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии ТАСС.

«С начала текущей недели украинские боевики немного снизили количество террористических атак на мирное население прифронтовых населенных пунктов ЛНР, расположенных на сватовско-кременском участке фронта», — рассказал он.

Эксперт в то же время отмечает сложную ситуацию с ударными дронами. По словам Марочко, ВСУ ежедневно пытаются преодолеть системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Восточной группировки войск ВС России сорвали ночную ротацию украинских военных на территории Днепропетровской области.