Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:20, 12 сентября 2025Бывший СССР

Число ударов ВСУ по российскому региону снизилось

Марочко: ВСУ снизили число ударов по прифронтовым районам ЛНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили число ударов по прифронтовым районам Луганской народной республики (ЛНР) с начала недели. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии ТАСС.

«С начала текущей недели украинские боевики немного снизили количество террористических атак на мирное население прифронтовых населенных пунктов ЛНР, расположенных на сватовско-кременском участке фронта», — рассказал он.

Эксперт в то же время отмечает сложную ситуацию с ударными дронами. По словам Марочко, ВСУ ежедневно пытаются преодолеть системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Восточной группировки войск ВС России сорвали ночную ротацию украинских военных на территории Днепропетровской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Больше не братья. Президент Армении высказался об отношениях с Россией

    Губернатор раскрыл подробности об атаке ВСУ на граничащий с Подмосковьем регион

    Москвичам назвали срок окончания бабьего лета

    Российский военный дезертировал из части и занялся наркоторговлей

    В российском аэропорту задержали или отменили более 50 рейсов

    Появились подробности о сбитых в Подмосковье беспилотниках ВСУ

    Число ударов ВСУ по российскому региону снизилось

    Стартовали военные учения России и Белоруссии

    Командование ВСУ бросило в окружении группу штурмовиков в Сумской области

    В Крыму выдвинут требование Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости