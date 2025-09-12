Российские дроны сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО

МО РФ: Операторы FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области

Военнослужащие Восточной группировки войск Вооруженных сил (ВС) России сорвали ночную ротацию украинских военных на территории Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, в рамках ведения разведки в небе были обнаружены маршруты, по которым перемещались ВСУ, чтобы провести ротацию на огневых позициях. Российские операторы FPV-дронов задействовали тепловизоры и нанесли прицельные удары по противнику. Результатом атаки стало уничтожение нескольких таких групп.

Кроме этого, артиллеристы группировки уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами в районе Ивановки Днепропетровской области. Как уточняется, российский разведывательный дрон фиксировал полет тяжелого украинского гексакоптера до точки посадки и выявил этот пункт. Прицельные удары были нанесены по выявленным координатам.

В министерстве отметили, что противотанковый расчет Восточной группировки войск поразил долговременную огневую точку ВСУ в Днепропетровской области.

Ранее военный корреспондент Александр Коц показал видео срыва ротации ВСУ ударами российских дронов. По его словам, разведчики нашли это место, преследуя своими дронами украинский беспилотник «Бабу-Яга».