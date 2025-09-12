Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:59, 12 сентября 2025Бывший СССР

Российские дроны сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО

МО РФ: Операторы FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Военнослужащие Восточной группировки войск Вооруженных сил (ВС) России сорвали ночную ротацию украинских военных на территории Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, в рамках ведения разведки в небе были обнаружены маршруты, по которым перемещались ВСУ, чтобы провести ротацию на огневых позициях. Российские операторы FPV-дронов задействовали тепловизоры и нанесли прицельные удары по противнику. Результатом атаки стало уничтожение нескольких таких групп.

Кроме этого, артиллеристы группировки уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами в районе Ивановки Днепропетровской области. Как уточняется, российский разведывательный дрон фиксировал полет тяжелого украинского гексакоптера до точки посадки и выявил этот пункт. Прицельные удары были нанесены по выявленным координатам.

В министерстве отметили, что противотанковый расчет Восточной группировки войск поразил долговременную огневую точку ВСУ в Днепропетровской области.

Ранее военный корреспондент Александр Коц показал видео срыва ротации ВСУ ударами российских дронов. По его словам, разведчики нашли это место, преследуя своими дронами украинский беспилотник «Бабу-Яга».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Больше не братья. Президент Армении высказался об отношениях с Россией

    Губернатор раскрыл подробности об атаке ВСУ на граничащий с Подмосковьем регион

    Москвичам назвали срок окончания бабьего лета

    Российский военный дезертировал из части и занялся наркоторговлей

    В российском аэропорту задержали или отменили более 50 рейсов

    Появились подробности о сбитых в Подмосковье беспилотниках ВСУ

    Число ударов ВСУ по российскому региону снизилось

    Стартовали военные учения России и Белоруссии

    Командование ВСУ бросило в окружении группу штурмовиков в Сумской области

    В Крыму выдвинут требование Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости