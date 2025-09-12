Обрыв канатной дороги с людьми на Эльбрусе обернулся уголовным делом

СК возбудил дело после смерти 2 человек при обрыве канатной дороги на Эльбрусе

Следователи возбудили уголовное дело после обрыва канатной дороги с людьми на горе Эльбрус. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, авария подъемника на Эльбрусе произошла днем 12 сентября. В результате подвесные кресла вместе с людьми упали прямо на скалы. Двое не выжили, еще несколько человек получили повреждения.

Дело возбуждено по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель дух лиц») УК РФ. Проводится расследование.

Предварительно, причиной аварии стал сход троса с одной из опор, а погибшие — тестировщики канатной дороги. С 3 по 24 сентября трасса находится на работах по подготовке к зимнему периоду.