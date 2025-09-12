Отдавший пять миллионов рублей мошенникам комик раскрыл подробности обмана

Обманутый мошенниками комик Бебуришвили заявил, что полиция нашла их курьера

Российский стендап-комик Андрей Бебуришвили, отдавший мошенникам пять миллионов рублей, раскрыл подробности обмана и расследования уголовного дела. Деталями он поделился в беседе с журналистом Кареном Адамяном, видео вышло во «ВКонтакте».

По словам Бебуришвили, после обмана он обратился в полицию, там завели уголовное дело. «Деньги, как мне объяснили в полиции, через 42 минуты после того, как ты их передал [подельнику мошенников], а то и через 30 минут, они уже в биткоинах на Украине», — заявил комик.

Юморист добавил, что правоохранителям удалось найти курьера, который забрал у него деньги — им оказался 17-летний россиянин. Бебуришвили отметил, что присутствовал на его опознании. «На момент суда ему исполнилось 18 лет. Он, наверное, отправится во взрослую тюрьму. Я даже как-то не знаю, почему его жалею», — признался комик.

Кроме того, Бебуришвили вспомнил о самом обмане и указал, что мошенники сильно запугали его и не давали ему подумать. По словам комика, злоумышленникам удалось изолировать его от окружающих, и он говорил с ними по телефону порядка девяти часов подряд.

«Я бросал трубку только в банке. Ты не успеваешь задуматься. Если один оператор понял, что он дал слабину, тебя переключают на следующего, следующий тебя возвращает в струю. Рано или поздно ты начинаешь в это верить», — добавил юморист.

О том, что он стал жертвой мошенников, Бебуришвили рассказал в марте. Уточнялось, что изначально злоумышленники позвонили ему от имени «Почты России» и убедили продиктовать код из смс, благодаря чему получили доступ к его аккаунту на портале «Госуслуги». Затем мошенники общались с юмористом от имени сотрудников официальных органов и убеждали, что он должен воспрепятствовать тому, чтобы его деньги ушли на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).