Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:00, 12 сентября 2025Из жизни

Певец повторил трюк культовой рок-группы с пенисом и носком и поплатился

Никита Савин
Никита Савин

Кадр: ARTS. Online

В Таиланде певец выступил в баре с носком на пенисе и был оштрафован на одну тысячу батов (2,6 тысячи рублей). Об этом сообщает The Thaiger.

Скандал разразился после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором 32-летний лидер группы NEGATIVE по имени Наттавут исполняет песню By the Way группы Red Hot Chili Peppers полностью обнаженным с носком на половом органе. Таким образом таец повторил знаменитый трюк культовых американских рокеров, которые выступили в таких же «одеждах» во время тура Off The Map в августе 2000 года.

Наттавут появился обнаженным перед публикой в баре недалеко от Бангкока вечером 9 сентября. Отмечается, что остальные участники NEGATIVE были одеты. После публикации ролика, в социальных сетях разразился крупный скандал. Часть пользователей поддержала музыкантов, а другие требовали привлечь к ответственности владельцев заведения. В итоге исполнитель поплатился за свою выходку.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

На фоне скандала Наттавут сам явился в полицию и признал вину в неподобающем поведении. Он поклялся, что никого не хотел оскорбить, и выступил голым только из любви к Red Hot Chili Peppers и ради развлечения публики. В итоге ему пришлось заплатить штраф.

Ранее сообщалось, что в Таиланде женщина-политик разделась догола и станцевала. Таким образом она выполнила данное подписчикам обещание.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это могло произойти по ошибке». Трамп высказался о найденных в Польше «российских» дронах

    В России поддержали идею выдавать бесплатное жилье учителям при одном условии

    Россиянин оплатил миллионный долг по алиментам после одного решения

    Лучшие подруги поссорились из-за новости на вечеринке в честь рождения ребенка

    Певец повторил трюк культовой рок-группы с пенисом и носком и поплатился

    В США обнаружили преимущество украинских Су-27 перед российскими

    Названа главная слабость обороны ВСУ в Донбассе

    Кадыров рассказал о полном доверии к некоторым людям

    Новая Зеландия снизила потолок цен на российскую нефть

    В России назвали самых высокооплачиваемых специалистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости