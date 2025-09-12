Xiaomi высмеяла дизайн iPhone 17 Pro

Дочерний бренд Xiaomi Poco высмеял дизайн iPhone 17 Pro

Компания Poco — дочерняя фирма корпорации Xiaomi — высмеяла новые смартфоны Apple. На это обратило внимание издание Notebookcheck.

10 сентября в аккаунте X Poco появилось изображение смартфона Poco F6 Pro. В компании отметили, что девайс похож на iPhone 17 Pro, так как имеет ориентированную горизонтально камеру. Однако в Poco заявили, что их аппарат вышел 2 года назад, и дизайн Apple является неоригинальным.

«Знакомо? У Poco такое было. Очень давно. Этот дизайн для нас не новинка — это наша привычка», — прокомментировали собственное изображение авторы публикации. Задняя панель Poco F6 Pro действительно похожа на заднюю крышку нового iPhone, однако расположение объективов и сенсоров немного отличается.

Журналисты Notebookcheck заметили, что дизайн с горизонтально ориентированным блоком под камеру очевидно придумали не в Xiaomi — он в том или ином виде появлялся у многих смартфонов. Так, в 2020 году компания OnePlus выпустила смартфон 8T Cyberpunk 2077 Edition, камера которого была вписана в горизонтально ориентированный островок.

В конце августа Apple и Samsung пригрозили китайской компании Xiaomi судом, если фирма не прекратит высмеивать их в своей рекламе. Поводом для обращения стала реклама Xiaomi для индийского рынка, в которой китайский IT-гигант с иронией критиковал конкурентов.