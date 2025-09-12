Силовые структуры
17:08, 12 сентября 2025Силовые структуры

Похищение ребенка в российском городе закончилось ножевым ранением и аварией

В Абинске полиция задержала мужчину с ножом за похищение дочери у жены
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Абинске в Краснодарском крае полиция задержала 29-летнего местного жителя, который напал с ножом на жену и похитил их трехлетнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по Краснодарскому краю.

Предварительно выяснилось, что мужчина поссорился с женой и ударил ее ножом. Вызвав скорую, он скрылся с ребенком на своей машине. Медики сообщили о происшествии в полицию.

Машину злоумышленника быстро обнаружили сотрудники ДПС — он попал в аварию во дворе дома на улице Краснодарской. Сам подозреваемый был задержан неподалеку, в лесном массиве около реки Абин.

Девочка не пострадала и передана бабушке. Ее мать госпитализирована. Собранные материалы направят следователям для возбуждения уголовного дела.

Ранее в Санкт-Петербурге к следователю доставили местного жителя, который несколько лет назад похитил родную дочь и скрылся за границей.

