Полиция начнет контролировать кавказские свадьбы из-за одной традиции

ДПС начнет сопровождать свадебные кортежи на Кавказе из-за местной традиции

Свадьбы на Кавказе будут контролироваться сотрудниками полиции из-за традиции устраивать ДТП во время движения свадебного кортежа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, традиция заключается в том, что водители таранят автомобили друг друга, борясь за место в кортеже. Корни этого явления уходят в прошлое, когда после похищения невест мужчины демонстрировали друг другу отвагу, устраивая схватки. Современная привычка биться автомобилями на дорогах приводит к опасным ситуациям.

Полиция намерена приставлять по автомобилю ДПС к каждому кортежу. Впрочем, как отмечает издание, с учетом того, что свадьбы в основном проходят в выходные, полиции может просто не хватить машин на все кортежи. В полиции отметили, что ловить нарушителей будут также с помощью дорожных камер.

