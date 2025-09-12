Силовые структуры
10:21, 12 сентября 2025Силовые структуры

Полиция начнет контролировать кавказские свадьбы из-за одной традиции

ДПС начнет сопровождать свадебные кортежи на Кавказе из-за местной традиции
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Свадьбы на Кавказе будут контролироваться сотрудниками полиции из-за традиции устраивать ДТП во время движения свадебного кортежа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, традиция заключается в том, что водители таранят автомобили друг друга, борясь за место в кортеже. Корни этого явления уходят в прошлое, когда после похищения невест мужчины демонстрировали друг другу отвагу, устраивая схватки. Современная привычка биться автомобилями на дорогах приводит к опасным ситуациям.

Полиция намерена приставлять по автомобилю ДПС к каждому кортежу. Впрочем, как отмечает издание, с учетом того, что свадьбы в основном проходят в выходные, полиции может просто не хватить машин на все кортежи. В полиции отметили, что ловить нарушителей будут также с помощью дорожных камер.

Ранее сообщалось, что в селе Экажево в Ингушетии начальник сломал нос сотруднику, захотевшему уволиться.

