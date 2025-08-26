Россия
17:38, 26 августа 2025

Начальник сломал нос захотевшему уволиться россиянину

В Ингушетии работодатель сломал нос захотевшему уволиться сотруднику
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В селе Экажево в Ингушетии начальник сломал нос сотруднику, захотевшему уволиться. Об этом пишет «Сапа Кавказ» в Telegram со ссылкой на источник.

Как заявил в беседе с полицией 36-летний сотрудник компании «Чистый мир», специализирующейся на вывозе мусора, работодатель якобы негативно воспринял новость об увольнении и ударил его. В результате мужчина оказался в больнице Назрани, где медики зафиксировали перелом носа. Госпитализация не понадобилась.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Ранее житель Каспийска в Дагестане избил мать с грудным ребенком на руках из-за внешнего вида. При этом, как утверждают очевидцы, женщина была одета в обычное платье. Что именно не понравилось в нем нападавшему, не уточняется.

