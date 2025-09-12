Мир
06:02, 15 сентября 2025МирЭксклюзив

Влияние новейшего вида оружия в конфликте на Украине оценили

Экономист Поливач: Беспилотные катера компенсируют нехватку обычных вооружений
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Беспилотные катера компенсируют нехватку различного вида вооружений в конфликте на Украине, однако они не являются «чудо-техникой», которая решит исход боя. Об этом заявил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Поливач в интервью «Ленте.ру».

«Да, подобные виды вооружений малозаметны из-за небольших размеров. Но волны мешают им идти на высокой скорости: тогда их обнаруживают, в том числе ночью. Их легко засечь приборами ночного видения — и накрыть огнем скорострельной артиллерии», — указал исследователь.

Кроме того, Поливач подчеркнул, что беспилотники фактически используются в боевых действиях уже многие десятилетия.

В чем разница между камикадзе, который атакует авианосец, и беспилотным катером с искусственным интеллектом? Второй не умеет кричать «банзай!»

Александр Поливачведущий научный сотрудник ИМ

28 августа российский безэкипажный катер потопил разведывательный корабль Военно-морским сил (ВМС) Украины «Симферополь». Это первый случай применения таких вооружений российским флотом на Черном море.

