Появились подробности побега к ВСУ обвиненного в предательстве российского бойца

Обвиненный в предательстве сослуживцев, переходе на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наведении ракет на свое подразделение российский военнослужащий Лев Ступников мог заблаговременно перевезти родных за границу. Подробности побега бойца появились в распоряжении RT.
По данным источника агентства, после того как боец прекратил передавать координаты подразделения противнику, он сбежал из расположения и командование не знало о его судьбе. Одновременно с этим он подготовил отъезд жены и матери из Омска.
«По словам собеседника, они (семья Ступникова — прим. «Ленты.ру») уехали под видом отдыха в Турцию, а оттуда перебрались на Украину», — утверждает агентство.
В предательстве и передаче данных о сослуживцах Ступникова обвинило одно из подразделений «Ахмата» — «группа Аида». Отряд опубликовал кадры, на которых человек, похожий на Ступникова, слушает рассказ интервьюера, украинского журналиста Дмитрия Карпенко, о своем предательстве и подтверждает сказанное.