Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:10, 12 сентября 2025Россия

Появились подробности побега к ВСУ обвиненного в предательстве российского бойца

RT: Обвиненный в предательстве сослуживцев Ступников перевез родных за границу
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Обвиненный в предательстве сослуживцев, переходе на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наведении ракет на свое подразделение российский военнослужащий Лев Ступников мог заблаговременно перевезти родных за границу. Подробности побега бойца появились в распоряжении RT.

По данным источника агентства, после того как боец прекратил передавать координаты подразделения противнику, он сбежал из расположения и командование не знало о его судьбе. Одновременно с этим он подготовил отъезд жены и матери из Омска.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

«По словам собеседника, они (семья Ступникова — прим. «Ленты.ру») уехали под видом отдыха в Турцию, а оттуда перебрались на Украину», — утверждает агентство.

В предательстве и передаче данных о сослуживцах Ступникова обвинило одно из подразделений «Ахмата» — «группа Аида». Отряд опубликовал кадры, на которых человек, похожий на Ступникова, слушает рассказ интервьюера, украинского журналиста Дмитрия Карпенко, о своем предательстве и подтверждает сказанное.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России снизил ключевую ставку

    Украина атаковала действующий энергоблок российской АЭС

    Банк России оценил напряженность на рынке труда

    Военный объяснил переброску ВСУ наемников под Красноармейск

    Статуя Мадонны начала плакать маслом

    В России предупредили Украину о последствиях паузы в переговорах

    Российский фондовый рынок отреагировал на решение Центробанка снижением

    Ефремов высказался о своем сходстве с Николаем II

    ЦБ оценил динамику цен в России

    Грузия обвинила СБУ в провозе взрывчатки на территорию страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости