Пожилой мужчина зарубил россиянку топором и избежал тюрьмы

Суд отправил на лечение пожилого жителя Удмуртии, зарубившего топором женщину

Балезинский районный суд отправил на принудительное лечение пожилого местного жителя, который зарубил свою сожительницу топором. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Установлено, что все произошло в один из вечеров мая. Находясь в состоянии опьянения, 72-летний мужчина приревновал сожительницу, взял из предбанника ножницы и топор, а затем расправился с женщиной. Наутро он сам вызвал полицию, но когда его попросили проехать в отдел, ударил участкового в грудь куском кирпича.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Экспертиза показала, что он страдает психическим расстройством, так что мужчину отправили на лечение в стационар специализированного типа.

