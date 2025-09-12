Силовые структуры
18:35, 12 сентября 2025Силовые структуры

Пожилой мужчина зарубил россиянку топором и избежал тюрьмы

Суд отправил на лечение пожилого жителя Удмуртии, зарубившего топором женщину
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Балезинский районный суд отправил на принудительное лечение пожилого местного жителя, который зарубил свою сожительницу топором. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Установлено, что все произошло в один из вечеров мая. Находясь в состоянии опьянения, 72-летний мужчина приревновал сожительницу, взял из предбанника ножницы и топор, а затем расправился с женщиной. Наутро он сам вызвал полицию, но когда его попросили проехать в отдел, ударил участкового в грудь куском кирпича.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Экспертиза показала, что он страдает психическим расстройством, так что мужчину отправили на лечение в стационар специализированного типа.

Ранее в Чувашии возбудили уголовное дело в отношении 60-летней жительницы города Козловка, которая позвала в гости родственника и зарубила его топором.

