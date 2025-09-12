Премьер Венгрии высказался о ходе переговоров России и США

Орбан: Переговоры РФ и США продвигаются быстро, но Украина — не главная их тема

Переговоры России и США продвигаются быстро, но Украина — не главная их тема. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.

«Пока мы сосредоточены на конфликте на Украине, и это правильно, потому что это ключевой вопрос для нашей безопасности, "большие парни", которые ведут переговоры, ведут их не только об этом», — сказал он.

По его словам, Москва и Вашингтон добиваются значительного прогресса в прояснении всех других вопросов. Глава венгерского правительства отметил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине переговорный прогресс движется медленно.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что европейские лидеры убедили президента США Дональда Трампа в том, что Россию якобы «нужно заставить» начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и ввести новые санкции против страны.