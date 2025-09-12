Назван признак возможного изменения позиции России по Украине

Политолог Семибратов: Позиция РФ могла ужесточиться из-за требования репараций

Требование Крымом репараций от Киева может являться возможным признаком изменения позиции России по переговорам с Украиной. Возможным сигналом для участников переговоров это событие назвал российский политолог Евгений Семибратов, его слова приводит портал 360.

По мнению эксперта, озвученная в регионе позиция о необходимости для Украины компенсировать ущерб полуострову от боевых действий говорит, что требования России могли ужесточиться. «Сейчас, если такая информация появляется, то, [возможно], принято решение на политическом уровне акцентировать внимание на этой теме», — предположил Семибратов.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона готова продолжать мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Однако он подчеркнул, что существуют силы, которые противятся продолжению переговоров и пытаются сорвать их. К таким силам он отнес власти Евросоюза.

О намерении требовать от Украины репарации заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.