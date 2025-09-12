Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:28, 12 сентября 2025Россия

Назван признак возможного изменения позиции России по Украине

Политолог Семибратов: Позиция РФ могла ужесточиться из-за требования репараций
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Требование Крымом репараций от Киева может являться возможным признаком изменения позиции России по переговорам с Украиной. Возможным сигналом для участников переговоров это событие назвал российский политолог Евгений Семибратов, его слова приводит портал 360.

По мнению эксперта, озвученная в регионе позиция о необходимости для Украины компенсировать ущерб полуострову от боевых действий говорит, что требования России могли ужесточиться. «Сейчас, если такая информация появляется, то, [возможно], принято решение на политическом уровне акцентировать внимание на этой теме», — предположил Семибратов.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона готова продолжать мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Однако он подчеркнул, что существуют силы, которые противятся продолжению переговоров и пытаются сорвать их. К таким силам он отнес власти Евросоюза.

О намерении требовать от Украины репарации заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО объявил о начале операции «Восточный часовой» в ответ на инцидент в Польше

    В Германии предупредили о вероятности большой войны в Европе

    Пожилой мужчина зарубил россиянку топором и избежал тюрьмы

    Основатель «Хора Турецкого» перенес серьезную операцию

    Обновление тайно удалило программы из Windows 11

    Пожилых людей предупредили об опасности корвалола

    Женщина оказалась в больнице из-за любви к чаю матча

    Назван признак возможного изменения позиции России по Украине

    Банк России резко понизил курс доллара

    Волочкова отвергла совет Шаляпина встречаться с пожилым мужчиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости