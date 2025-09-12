Бывший СССР
В Крыму выдвинут требование Украине

Константинов: Крым потребует от Киева возместить ущерб от военных действий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Крым потребует от Украины компенсацию ущерба, который был причинен полуострову военными действиями. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости.

Он подчеркнул, что Киеву придется ответить за результаты своих атак, при этом одними извинениями он не отделается. «Когда начнется устройство нового миропорядка, мы будем разговаривать и о военных преступлениях Украины», — сказал собеседник агентства.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить масштабную операцию в Крыму. Однако, по его мнению, ее успех маловероятен, а проблемы могут возникнуть еще на этапе мобилизации.

