Президент России Владимир Путин начал выступление на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Во вступительном слове глава государства назвал многонациональность России бесценным даром. Он также заявил, что культура должна стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью.

Мероприятие проводится с 2012 года. В этом году форум начался 10 сентября и продолжит работу до 13 сентября. Темой его выбрали «Возвращение к культуре — новые возможности».

