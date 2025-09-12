Россия
20:49, 12 сентября 2025

Путин начал выступление

Президент России Путин начал выступление на форуме в Петербурге
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин начал выступление на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Во вступительном слове глава государства назвал многонациональность России бесценным даром. Он также заявил, что культура должна стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью.

Мероприятие проводится с 2012 года. В этом году форум начался 10 сентября и продолжит работу до 13 сентября. Темой его выбрали «Возвращение к культуре — новые возможности».

Ранее Путин назвал приоритетную задачу в России. По его словам, ею является улучшение демографической ситуации в стране. Президент подчеркнул, что в данном вопросе нужно полностью реализовать потенциал государства, НКО, СМИ, волонтеров и бизнеса.

