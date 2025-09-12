Путин назвал бесценный дар России

Путин: Многонациональность России является бесценным даром

Многонациональность России является бесценным даром. Именно это и определило богатство российской культуры, рассказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.

«Наша страна изначально складывалась именно как многонациональная, и именно этот бесценный дар определил ее неповторимую культурную палитру и статус державы, поистине великой своим искусством, наукой, литературой», — подчеркнул он.

Ранее в Кремле рассказали о любимых фильмах и сериалах Владимира Путина. Как стало известно, глава государства предпочитает документальные и исторические картины. При этом Путину нечасто выпадает возможность что-то посмотреть.

До этого политик заявил, что тема героизма российских воинов — константа отечественной культуры. Глава государства назвал посвященные героям Великой Отечественной войны произведения искусства национальным достоянием.