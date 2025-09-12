Путин: Роль культуры в противодействии неонацизму и русофобии должна расти

Роль культуры в противодействии идеям неонацизма и русофобии должна только расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур, слова российского лидера приводит сайт Кремля.

«Убежден, роль культуры в международном сотрудничестве, в противодействии неонацизму, русофобии, антисемитизму и любым формам расизма, национальной и религиозной нетерпимости должна только расти», — отметил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что многонациональность России является бесценным даром. Именно это и определило богатство российской культуры.