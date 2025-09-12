«Радиостанция Судного дня» передала четыре новых таинственных сообщения

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с четырьмя новыми словами

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало четыре таинственных слова. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 9:04 по московскому времени «Радиостанция Судного дня» передала слово «альма». Через две минуты она вышла в эфир с новым сообщением — «аутосыч». В 9:32 радиостанция транслировала слово «древостой», через две минуты — «лучориал». Эти слова еще не звучали в эфире.

В августе радиостанция регулярно повторяла сообщения, звучавшие в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. Например, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 21 августа УВБ-76 повторяла сообщения, впервые звучавшие 20 января 2022 года. За семь дней до этого радиостанция транслировала сообщения, впервые переданные 13 января 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название Жужжалка, потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что 8 сентября в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало слово «дымоскальп». Сообщение вышло в эфир после крупного пожара в центре Киева.