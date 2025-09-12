Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:55, 12 сентября 2025Россия

Россиянам рассказали о следующих длинных выходных

Юрист Ерзина: Россиян ждут трехдневные выходные со 2 по 4 ноября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Следующие трехдневные выходные ждут россиян в начале ноября, они продлятся со 2 по 4 число. Об этом рассказала РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина.

Она отметила, что выходные установлены в связи с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. По словам юриста, непрерывные трехдневные выходные появились благодаря переносу выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. После этого россиян ждет укороченная трехдневная рабочая неделя с 5 по 7 ноября.

Ранее российским путешественникам назвали выгодные для отдыха в ноябрьские выходные регионы страны. Аналитики выяснили, что с 1 по 4 ноября можно дешево провести время в Сахалинской, Оренбургской, Томской областях, Республике Калмыкия и Ямало-Ненецком автономном округе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал ошибкой прилет дронов в Польшу

    Вице-президент США понес гроб с телом убитого активиста Кирка

    Врач намеренно вызывал остановку сердца у пациентов

    В Пулково ввели план «Ковер»

    Россиянам рассказали о следующих длинных выходных

    Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

    Польшу после инцидента с дронами уличили в хитром шаге

    Трамп посетит похороны активиста Кирка

    Обеспокоенная плохим сексом девушка прочитала дневник бойфренда и узнала неприятную правду

    На Западе обвинили Россию в боязни Израиля бомбить одну из арабских стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости