Россиянам рассказали о следующих длинных выходных

Юрист Ерзина: Россиян ждут трехдневные выходные со 2 по 4 ноября

Следующие трехдневные выходные ждут россиян в начале ноября, они продлятся со 2 по 4 число. Об этом рассказала РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина.

Она отметила, что выходные установлены в связи с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. По словам юриста, непрерывные трехдневные выходные появились благодаря переносу выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. После этого россиян ждет укороченная трехдневная рабочая неделя с 5 по 7 ноября.

Ранее российским путешественникам назвали выгодные для отдыха в ноябрьские выходные регионы страны. Аналитики выяснили, что с 1 по 4 ноября можно дешево провести время в Сахалинской, Оренбургской, Томской областях, Республике Калмыкия и Ямало-Ненецком автономном округе.