Россияне описали ситуацию на затопленном ливнями Бали фразой «плаваем, загораем»

Российские туристы на Бали назвали ситуацию после наводнения стабильной

Некоторые российские туристы назвали ситуация на затопленном ливнями острове Бали стабильной. Об этом сообщает TourDom.

По словам соотечественников, обстановка на курорте после наводнения спокойная, а погода прекрасная. Они описали пребывание в Нуса-Дуа фразой «плаваем, загораем». А вот россияне из других районов индонезийского острова — Кута, Убуд, Чангу — рассказывают, что улицы превратились в реки, а вода была им по пояс.

«Пострадал не только Денпасар — Семиньяк, Кута, весь Легиан, частично Убуд. Кошки сидели на крышах, людей и собак вывозили спасатели на моторных лодках. Все виллы затоплены по пояс канализацией. Мы до сих пор в эвакуации», — поделилась одна из соотечественниц.

Ранее власти Бали объявили режим чрезвычайного положения в связи с потопами на острове. Россиян призвали не выезжать за пределы места пребывания.

Российские туристы рассказали, что в ночь на 10 сентября на курорт обрушилась гроза с громом, молниями и тропическим ливнем. В результате утром остров уже был под водой, которая разрушала дома и сносила деревья.