Россияне описали ситуацию на затопленном ливнями Бали фразой «плаваем, загораем»

Российские туристы на Бали назвали ситуацию после наводнения стабильной
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Dicky Bisinglasi / Reuters

Некоторые российские туристы назвали ситуация на затопленном ливнями острове Бали стабильной. Об этом сообщает TourDom.

По словам соотечественников, обстановка на курорте после наводнения спокойная, а погода прекрасная. Они описали пребывание в Нуса-Дуа фразой «плаваем, загораем». А вот россияне из других районов индонезийского острова — Кута, Убуд, Чангу — рассказывают, что улицы превратились в реки, а вода была им по пояс.

«Пострадал не только Денпасар — Семиньяк, Кута, весь Легиан, частично Убуд. Кошки сидели на крышах, людей и собак вывозили спасатели на моторных лодках. Все виллы затоплены по пояс канализацией. Мы до сих пор в эвакуации», — поделилась одна из соотечественниц.

Ранее власти Бали объявили режим чрезвычайного положения в связи с потопами на острове. Россиян призвали не выезжать за пределы места пребывания.

Российские туристы рассказали, что в ночь на 10 сентября на курорт обрушилась гроза с громом, молниями и тропическим ливнем. В результате утром остров уже был под водой, которая разрушала дома и сносила деревья.

