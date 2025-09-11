Путешествия
18:54, 11 сентября 2025Путешествия

Власти Бали объявили режим чрезвычайного положения на неделю

Посольство РФ: Власти Бали объявили режим ЧП на неделю из-за потопов
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dicky Bisinglasi / Reuters

Власти Бали объявили чрезвычайное положение (ЧП) в связи с потопами на острове. Как сообщили в российском посольстве в Индонезии, оно продлится неделю.

В связи с этим россиян призвали не выезжать за пределы места пребывания, а также заранее планировать маршруты по острову с учетом возможных ограничений.

«Особенно в наиболее пострадавших районах: Денпасаре, Джембране, Гианьяре, Клунгкунге, Бадунге и Табанане», — подчеркнули в посольстве.

Ранее сообщалось о девяти жертвах наводнения. Для поиска пропавших без вести задействовано от 400 до 600 человек.

Российские туристы рассказали, что в ночь на 10 сентября на курорт обрушилась гроза с громом, молниями и тропическим ливнем. В результате утром остров уже был под водой, которая разрушала дома и сносила деревья.

