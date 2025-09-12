Ценности
13:34, 12 сентября 2025ЦенностиЭксклюзив

Россияне пристрастились к одежде в стиле СССР

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Anastasiya Aleksandrenko / Shutterstock / Fotodom

Россияне пристрастились к вещам, так или иначе связанным с СССР. К такому выводу пришли аналитики «Авито», исследование попало в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что мужскую одежду с советской символикой или тех времен стали покупать чаще на 41 процент, женскую — на 11 процентов, а коллекционные вещи — на 37 процентов. Безусловный хит — толстовки и свитшоты с надписью СССР и другими советскими символами. Их продажи выросли в 6,5 раз летом 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Заметнее увеличились продажи шорт, джинсов и брюк в стиле СССР — их стали покупать чаще в 3,5, в 2,5 и в два раза соответственно. А в категории женской одежды упомянутой тематики чаще всего приобретали джемперы, свитера и кардиганы.

В августе стало известно, что россияне вдруг пристрастились к теннисной одежде.

