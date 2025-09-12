Путешествия
05:29, 12 сентября 2025Путешествия

Россиянка раскрыла причины разводов у себя на родине и в Америке

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Путешествующая по миру россиянка назвала основные причины разводов на родине и в США. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, в отличие от семей в России, которые ругаются и спорят из-за бытовых проблем, американцы едят готовую пищу и пользуются сервисами клининга. Поэтому главной причиной разводов в США является местоположение жилья.

Путешественница отметила, что эта проблема актуальна для жителей Америки, так как те регулярно меняют работу, а с ней и штаты. Сильнее всего влияние на разводы оказывают смена часовых поясов и разница уровня жизни в мегаполисах и пригородах. При этом в России такой проблемы нет. «Переезд из Москвы в Екатеринбург не меняет кардинально образ жизни, а вот переезд из Лос-Анджелеса в сельский Техас — да», — подчеркнула блогерша.

Девушка пришла к выводу, что крепкий брак в любой культуре требует не только любви, но и совпадения жизненных приоритетов. Однако одной из самых главных причин расставаний, которая остается актуальной в 50 процентов случаев, является измена.

Ранее эта блогерша отметила, что за последние годы Россия сделала значительный рывок в цифровизации государственных и коммерческих сервисов. Это особенно сильно контрастирует при сравнении со странами Европы.

