Российским банкам предсказали потери в триллионы рублей

Экономист Рубинштейн: Россияне могут вывести из банков до 10 триллионов рублей

Уменьшение инфляции до пяти процентов, может повлечь за собой снижение ключевой ставки Центрального банка, а значит и отток денег населения с депозитов. Об этом предупредил старший научный сотрудник Института экономики РАН Александр Рубинштейн. Его процитировали «Известия».

Он не исключил, что в итоге на рынок может хлынуть денежная масса, которую экономист оценил примерно в десять триллионов рублей. Результатом этого может стать ускорение роста цен до 16,5 процента.

В свою очередь, управляющий по анализу банковского рынка ПСБ Дмитрий Грицкевич заметил, что пока банки не заметили массового ухода вкладчиков. Однако переход от сберегательной модели к потребительской может занять примерно шесть месяцев. К тому моменту инфляция снова пойдет вверх и Банку России придется резко увеличивать ставку.

По данным маркетплейса «Финуслуги» в начале сентября 2025-го средние ставки по вкладам в двадцати крупнейших по рыночной капитализации российских банках упали до минимальных значений с начала года.

