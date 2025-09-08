Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:31, 8 сентября 2025Экономика

Ставки по вкладам в России упали до минимума с начала года

«Ъ»: Ставки по вкладам в топ-20 банках России упали до минимума с начала года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В начале сентября 2025-го средние ставки по вкладам в двадцати крупнейших по рыночной капитализации российских банках опустились до минимальных значений с начала года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги».

К 5 сентября сильнее всего снизились ставки по долгосрочным вкладам. Так, средние ставки по трехлетним банковским продуктам с начала года упали на 7,44 процентного пункта (п.п.), до 9,62 процента. Наименьшее же снижение было отмечено в сегменте краткосрочных вкладов.

Средние ставки по трехмесячным депозитам снизились на 4,43 п. п., до 15,59 процента годовых. Именно последние сейчас являются наиболее выгодным инструментом для сбережений, поясняют эксперты. Что касается остальных категорий банковских вкладов, то по полугодовым вкладам показатель сократился до 14,58 процента, а по годовым — до 13,49 процента.

Материалы по теме:
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
5 сентября 2025
Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Что это значит для экономики?
Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Что это значит для экономики?
25 июля 2025

Подобная стратегия банков во многом обусловлена ожиданием дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Центробанка, объясняет зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов. Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что цикл снижения ключевой ставки займет продолжительное время, поэтому сейчас сильнее всего сокращаются ставки по долгосрочным вкладам. «Банки ожидают снижения стоимости и размещения ресурсов на рынке в ближайшие месяцы», — резюмировал Павлов.

Руководство ЦБ первую половину 2025 года удерживало ключевую ставку на рекордном уровне в 21 процент. В начале лета совет директоров регулятора снизил планку до 20-ти, а в конце июля — до 18 процентов годовых. Главным условием для дальнейшего снижения ставки в Банке России называют устойчивое замедление инфляции и ее приближение к таргету в 4 процента. Зампред ЦБ Алексей Заботкин подчеркивал, что сейчас нет необходимости ужесточать ДКП еще больше, так как на внутреннем рынке наметились признаки дефляции. В то же время он предостерег от преждевременного снижения ключевой ставки. В противном случае, предупредил он, федеральный бюджет столкнется с риском дополнительных расходов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о продолжении СВО

    Премьер Украины прогулялась с западными дипломатами по крыше горевшего здания кабмина

    Раскрыты подробности расправы над пропавшей матерью детей-инвалидов в российском регионе

    Редчайшее лунное затмение над Москвой попало на видео

    Россияне ринулись брать кредиты

    Лавров рассказал о возможном матче между сборными России и США по футболу

    В Евросовете призвали не ограничиваться санкциями против России

    Военкор раскрыл подробности удара по самой мощной ТЭС в Киевской области

    Названа самая распространенная позиция европейских политиков по переговорам с Россией

    iPhone будут носить через плечо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости