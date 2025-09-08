Ставки по вкладам в России упали до минимума с начала года

В начале сентября 2025-го средние ставки по вкладам в двадцати крупнейших по рыночной капитализации российских банках опустились до минимальных значений с начала года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги».

К 5 сентября сильнее всего снизились ставки по долгосрочным вкладам. Так, средние ставки по трехлетним банковским продуктам с начала года упали на 7,44 процентного пункта (п.п.), до 9,62 процента. Наименьшее же снижение было отмечено в сегменте краткосрочных вкладов.

Средние ставки по трехмесячным депозитам снизились на 4,43 п. п., до 15,59 процента годовых. Именно последние сейчас являются наиболее выгодным инструментом для сбережений, поясняют эксперты. Что касается остальных категорий банковских вкладов, то по полугодовым вкладам показатель сократился до 14,58 процента, а по годовым — до 13,49 процента.

Подобная стратегия банков во многом обусловлена ожиданием дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Центробанка, объясняет зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов. Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что цикл снижения ключевой ставки займет продолжительное время, поэтому сейчас сильнее всего сокращаются ставки по долгосрочным вкладам. «Банки ожидают снижения стоимости и размещения ресурсов на рынке в ближайшие месяцы», — резюмировал Павлов.

Руководство ЦБ первую половину 2025 года удерживало ключевую ставку на рекордном уровне в 21 процент. В начале лета совет директоров регулятора снизил планку до 20-ти, а в конце июля — до 18 процентов годовых. Главным условием для дальнейшего снижения ставки в Банке России называют устойчивое замедление инфляции и ее приближение к таргету в 4 процента. Зампред ЦБ Алексей Заботкин подчеркивал, что сейчас нет необходимости ужесточать ДКП еще больше, так как на внутреннем рынке наметились признаки дефляции. В то же время он предостерег от преждевременного снижения ключевой ставки. В противном случае, предупредил он, федеральный бюджет столкнется с риском дополнительных расходов.