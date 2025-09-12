Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:08, 11 сентября 2025Экономика

Российским военнослужащим повысят выплаты

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7,6% с 1 октября
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Российских военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти ожидает повышение окладов с 1 октября нынешнего года на 7,6 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что правительство РФ решило увеличить оклады в 1,076 раза (вместо ранее установленного размера в 1,045 раза). Нововведение затронет военнослужащих по контракту и проходящих срочную службу.

Индексация будет проведена и для сотрудников Росгвардии с полицейскими чинами, работников МВД, ФСИН, МЧС, Федеральной противопожарной службы. Выплаты также поднимут работникам таможни и фельдсвязи.

В июле 2025 года сообщалось, что в Минобороны РФ предложили увеличить оклады военнослужащим на 7,6 процента, а не на 4,5, как планировалось ранее.

Материалы по теме:
Пенсия за выслугу лет в 2025 году: условия и размер. Кто и когда имеет право на получение?
Пенсия за выслугу лет в 2025 году: условия и размер.Кто и когда имеет право на получение?
2 декабря 2024
Военные пенсии в 2025 году: кому положены, когда и на сколько повысят
Военные пенсии в 2025 году:кому положены, когда и на сколько повысят
2 апреля 2025

Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что власти региона введут единовременную выплату для вернувшихся со специальной военной операции (СВО) бойцов. По его словам, новая мера создана для того, чтобы «ребята не терялись» после возвращения из зоны боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России начался первый день трехдневных выборов. Где и за кого голосуют граждане страны?

    Российским военнослужащим повысят выплаты

    Зеленский назвал темы переговоров со спецпредставителем Трампа

    Паническое бегство министров Непала сняли на видео

    В Венгрии раскритиковали фон дер Ляйен из-за военной речи об Украине

    Жители российского города сообщили о взрывах и вспышках в небе

    Отказ Капризова от контракта на 128 миллионов долларов с клубом НХЛ объяснили

    Суд в Бразилии признал экс-президента виновным по делу о заговоре

    В Британии заявили о восторге Путина из-за дронов в Польше

    Во Франции призвали к импичменту Макрона после слов о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости