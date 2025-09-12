Российским военнослужащим повысят выплаты

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7,6% с 1 октября

Российских военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти ожидает повышение окладов с 1 октября нынешнего года на 7,6 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что правительство РФ решило увеличить оклады в 1,076 раза (вместо ранее установленного размера в 1,045 раза). Нововведение затронет военнослужащих по контракту и проходящих срочную службу.

Индексация будет проведена и для сотрудников Росгвардии с полицейскими чинами, работников МВД, ФСИН, МЧС, Федеральной противопожарной службы. Выплаты также поднимут работникам таможни и фельдсвязи.

В июле 2025 года сообщалось, что в Минобороны РФ предложили увеличить оклады военнослужащим на 7,6 процента, а не на 4,5, как планировалось ранее.

Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что власти региона введут единовременную выплату для вернувшихся со специальной военной операции (СВО) бойцов. По его словам, новая мера создана для того, чтобы «ребята не терялись» после возвращения из зоны боевых действий.