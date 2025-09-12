Российский бригадир попал под следствие после обрушения в Национальном музее Бурятии

В Улан-Удэ арестовали бригадира после падения рабочих на стройке. Об этом сообщает ТАСС.

Он обвиняется по статье 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ») УК РФ.

По данным агентства, 9 сентября при проведении строительных работ в здании Национального музея Бурятии на высоте 26 метров обрушились леса. В результате упали четверо строителей. Они получили травмы, несовместимые с жизнью. Все пострадавшие — это граждане иностранного государства.

После происшествия был задержан бригадир строительной компании. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

