Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:41, 12 сентября 2025Силовые структуры

Российский бригадир попал под следствие после обрушения в Национальном музее Бурятии

В Улан-Удэ арестовали бригадира после гибели рабочих на стройке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Улан-Удэ арестовали бригадира после падения рабочих на стройке. Об этом сообщает ТАСС.

Он обвиняется по статье 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ») УК РФ.

По данным агентства, 9 сентября при проведении строительных работ в здании Национального музея Бурятии на высоте 26 метров обрушились леса. В результате упали четверо строителей. Они получили травмы, несовместимые с жизнью. Все пострадавшие — это граждане иностранного государства.

После происшествия был задержан бригадир строительной компании. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что российский губернатор сообщил о смерти четырех мигрантов при падении с высоты.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ массово атаковали российские регионы. Только в Ленинградской области уничтожены около 30 БПЛА. Что известно о последствиях?

    Анна Седокова в ультракоротком платье представила новую песню

    На Западе указали на подозрительное совпадение перед инцидентом с дронами в Польше

    Заложивший бомбу у трассы Севастополь — Ялта попал на видео

    Во Франции заявили о желании Запада начать войну с Россией

    «Радиостанция Судного дня» передала четыре новых таинственных сообщения

    Стало известно об обнаружении тел вдовы бойца СВО и его сына в российском регионе

    Офицер ВСУ сдался в плен и стал командиром бригады

    Российский бригадир попал под следствие после обрушения в Национальном музее Бурятии

    Лолита заступилась за Пугачеву после слов о предательстве Родины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости