Российский пенсионер оказался под следствием из-за перевода 100 тысяч рублей террористам

В Красноярском крае пенсионера задержали за перевод 100 тысяч рублей террористам

В Красноярском крае задержали 62-летнего российского пенсионера, подозреваемого в финансировании террористической организации. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчина с 2021 по 2024 годы добровольно перевел 100 тысяч рублей на счета экстремистской и террористической организации. На данный момент решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Уголовное дело уже заведено.

Ранее в Ульяновске арестовали молодого человека за финансирование террористов.