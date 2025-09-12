Бывший СССР
09:01, 12 сентября 2025

Российский T-72Б3М в дуэли сорвал башню немецкому танку Leopard ВСУ

Командир Депутат: Российский Т-72Б3М в дуэли сорвал башню танку Leopard ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экипаж российского танка Т-72Б3М в дуэли сорвал башню поставленному Вооруженным силам Украины (ВСУ) немецкому танку Leopard. Об этом рассказал командир машины с позывным Депутат, передает РИА Новости.

«У нас была команда, что по верхней точке работает Leopard прямой наводкой. Выкатились туда на Т-72 Б3М, который получали еще в 2023 году. Начали работать. Увидели то, что он начал откат. Под башню отработали. Башня отлетела. Как и не бывало ее там. Все», — отметил он.

По словам командира, экипаж доволен своей машиной. Он подчеркнул, что Breadly и Leopard не удалось пробить броню танка во время столкновений.

Ранее российский военный с позывным Охотник поразил первый немецкий танк Leopard на запорожском направлении. Подбить боевую машину удалось при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет».

