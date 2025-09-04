Россия
Российский боец раскрыл подробности о первом подбитом Leopard на запорожском направлении

RT: Боец СВО поразил Leopard на запорожском направлении
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Охотник поразил первый немецкий танк Leopard на запорожском направлении. Подробности об этом помощник командира батальона по огневому поражению 70-го полка 42-й гвардейской дивизии раскрыл в беседе с RT.

Как пишет издание, удар по танку Leopard был нанесен при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет». Техника была подбита.

«Ребята сначала совершили разведку, на видео засняли первую "кошку" на запорожском направлении. [После того как удалось подбить Leopard], я сдерживался как мог, но внутри у меня все кипело, что эту "кошку" противника мы все-таки победили. Я делаю свою работу просто, и очень хорошо ее сделал», — рассказал Охотник.

По его словам, на запорожском направлении российские военные сожгли много техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Назвали потом этот перекресток проспект Bradley [боевая машина пехоты производства США]. И эвакуационные машины, и танки — все сожгли», — добавил российский военнослужащий.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили стрелявший по жилым домам Красноармейска Leopard ВСУ. Кадры уничтожения техники опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

