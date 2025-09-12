Самую красивую девушку Америки раскритиковали за слишком белое лицо

В США раскритиковали макияж победительницы конкурса красоты «Мисс Америка 2026»

Победительница конкурса красоты «Мисс Америка — 2026» Кэсси Донаган столкнулась с критикой из-за странного макияжа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Донаган обошла 52 участниц из разных штатов. Церемония награждения состоялась 7 сентября на сцене Walt Disney Theater в Орландо. Победа принесла ей стипендию на обучение в 50 тысяч долларов (4,2 миллиона рублей) и дополнительно три тысячи долларов (253 тысячи рублей) за победу в конкурсе талантов, где она выступила в качестве певицы.

Многочисленные критические комментарии появились под видео о финале конкурса, опубликованном организаторами «Мисс Америка». Зрителей удивило, что у Донаган тон консилера не совпадает с тоном кожи, из-за чего лицо самой красивой девушки Америки кажется слишком белым. «Кто делал ей макияж?» — цитирует Daily Mail один из комментариев.

В беседе с изданием People Донаган сказала, что старается фильтровать комментарии. По ее словам, интернет — публичное пространство и люди имеют право на мнение. «Я буду стараться любить и заботиться обо всех, — сказала Донаган. — И если хоть один человек почувствует себя замеченным или любимым благодаря мне в качестве "Мисс Америка", значит, у меня все получилось».

Ранее сообщалось, что заместитель бывшего президента «Мисс Франция» Юбер Герен заявил о неоднократных изнасилованиях участниц конкурса красоты. По его словам, девушки не жаловались на происходящее из-за давления, которое на них оказывалось.