Из жизни
21:06, 11 сентября 2025Из жизни

Стало известно об изнасилованиях участниц конкурса красоты «Мисс Франция»

Руководителей конкурса красоты «Мисс Франция» обвинили в насилии над участницами
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Yupa Watchanakit / Shutterstock / Fotodom

Заместитель бывшего президента «Мисс Франция» Юбер Герен заявил о неоднократных изнасилованиях участниц конкурса красоты. Об этом сообщает The Times.

Об обвинениях Герена стало известно из его новой книги «Мисс Франция: от мечты к реальности». В ней он откровенно рассказал о закулисье конкурса, опираясь на беседы с его участницами и организаторами.

Так, одна из победительниц конкурса рассказала мужчине, что ее изнасиловали через несколько часов после получения короны. Согласно информации Герена, с 1981 по 2010 годы как минимум десять девушек подверглись насилию со стороны руководителей конкурса. Речь идет не только об изнасилованиях, но и о домогательствах и принуждении к оральному сексу.

По словам мужчины, девушки не жаловались на происходящее из-за давления, которое на них оказывалось. Герен заявил, что причастные к домогательствам люди до сих пор имеют отношение к руководству конкурса. При этом он не стал раскрывать их имена.

К достоверности книги Герена уже возникли вопросы. Например, «Мисс Франция — 2015» Камилла Серф заявила, что никогда не общалась с ним, но увидела, что он приписал в тексте ей какие-то слова. «Мисс Франция — 2002» рассказала, что Герен даже не пытался с ней поговорить, а сама она никогда не слышала о насилии на конкурсе.

Руководство «Мисс Франции» отметило, что приняло к сведению обвинения Герена, но подчеркнула, что они еще не доказаны.

Ранее сообщалось, что жительницей Великобритании, которая устроила пьяный дебош в спа-отеле и попыталась изнасиловать пенсионера, оказалась бывшая королева красоты и участница конкурса «Мисс Европа». Саманту Уильямсон приговорили к полугоду ограничения свободы.

