В России отреагировали на новый пакет санкций

Сенатор Джабаров: Вводя санкции, Европа вредит только себе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Вводя антироссийские санкции, Европа вредит только себе, заявил замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на планы Европейского союза (ЕС) представить новый пакет рестрикций.

«Мне кажется, они (европейцы) получают какое-то наслаждение, когда объявляют о введении санкций, говорят о том, что Россия пострадает. Я думаю, что мы сейчас даже не будем обращать внимание на эти санкции. Они вредят только себе, потому что, как показала практика предыдущих санкций, санкции являются оружием обоюдоострым. Если они думают, что наша экономика встанет, а они будут развиваться, то глубоко заблуждаются. Пусть вводят. Ввели бы сразу 25 пакетов и не мучились», — высказался сенатор.

Ранее введение мер анонсировал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, ЕС представит новый пакет 15 сентября. Также политик отметил, что эти санкции составлялись в прямой координации с президентом США Дональдом Трампом впервые с его прихода в Белый дом.

До этого власти Великобритании на 30 позиций расширили список санкций, введенных в отношении России. В него добавили 27 юридических и 3 физических лица.

