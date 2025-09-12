ЕС представит скоординированные с Трампом новые санкции против России

МИД Франции: ЕС представит новый пакет санкций против РФ, составленный с Трампом

Европейский союз (ЕС) представит новый пакет антироссийских мер, который был составлен в координации с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, передает Reuters.

«В понедельник, 15 сентября, ЕС представит новый пакет санкций [против России], который впервые с возвращения Трампа в Белый дом составлялся в прямой координации с ним», — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что европейские лидеры убедили Трампа в том, что Россию якобы «нужно заставить» начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и ввести новые санкции против страны.

Также газета The Financial Times (FT) сообщила, что США намерены оказать давление на страны «Большой семерки» (G7), чтобы они ввели значительно более высокие пошлины в отношении Индии и Китая за закупку российской нефти.