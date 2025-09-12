Мир
США решили потребовать от «Большой семерки» увеличить пошлины против Китая и Индии

FT: США намерены надавить на G7 в вопросе пошлин для Индии и КНР из-за нефти РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Chris Helgren / Pool / Reuters

США намерены оказать давление на страны «Большой семерки» (G7), чтобы они ввели значительно более высокие пошлины в отношении Индии и Китая за закупку российской нефти. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Собеседники издания отметили, что основной целью подобного шага — попытаться добиться вовлечения России в мирные переговоры с Украиной. Ожидается, что такой призыв будет сформулирован 12 сентября в ходе виртуальной встречи министров финансов G7.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Европейский союз (ЕС) повысить пошлины до 100 процентов для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию.

