Трамп призвал ЕС повысить пошлины для Индии и Китая

FT: Трамп призвал ЕС повысить пошлины до 100 % для Индии и Китая

Президент США Дональд Трамп призвал Европейский союз (ЕС) повысить пошлины до 100 процентов для Индии и Китая. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников.

«Трамп попросил ЕС повысить пошлины до 100 процентов для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию», — говорится в материале.

После отказа Индии снижать импорт нефти из РФ власти США резко повысили импортные пошлины на большинство товаров из этой страны. С конца августа тариф подняли до 50 процентов от таможенной стоимости.

Также 2 сентября сообщалось, что Индия намерена нарастить экспорт фармацевтики в РФ из-за давления США. В качестве других перспективных направлений выделяют Бразилию и Нидерланды.