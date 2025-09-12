Экономика
Великобритания расширила список антироссийских санкций

Минфин Британии: Список санкций против России расширен на 30 позиций
Кирилл Луцюк

Фото: Rob Pinney / Getty Images

Власти Великобритании расширили список санкций, введенных в отношении России. Об этом сообщается на официальном сайте министерства финансов Соединенного Королевства.

По его данным, в консолидированный список добавили 30 записей: 27 юридических и три физических лица. Среди прочего, рестрикции объявлены против «Брянского химического завода имени 50-летия СССР» и предприятия химической промышленности «Анозит». Кроме того, ограничения распространились на производителя конденсаторов АО «Элеконд», АО «Опытное конструкторское бюро «Икар» и производителя оптоэлектронной техники АО «Протон».

Об антироссийских санкциях объявило также министерство финансов Японии. Страна ввела ограничения в отношении 52 российских организаций и 10 граждан РФ в связи с ситуацией на Украине. Под японскими санкциями оказались, в частности, детский лагерь «Артек», Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и его президент Аймани Кадырова.

Кроме того, под санкции подпали автомобильный завод «Урал», Арзамасский машиностроительный завод, Военно-промышленная компания, Брянский автомобильный завод, «Ремдизель», Липецкий механический завод, компания «Инкотех», «Трансконтейнер», Тульский оружейный завод, НПО «Базальт», «Прибор», «Искра» и другие.

