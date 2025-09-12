Экономика
08:27, 12 сентября 2025

Япония ввела санкции против россиян и российских организаций

МИД Японии: Введены санкции против 52 организаций из РФ и 10 россиян
Кирилл Луцюк

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Япония объяснила о введении санкций против 52 российских организаций и 10 граждан РФ в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщило министерство иностранных дел этой азиатской страны.

Кроме того, под рестрикции попали три организации из Белоруссии.

В частности, ограничения распространяются на детский лагерь «Артек», Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и его президента Аймани Кадырову, а также на Движение первых. Кроме того, под санкции подпали автомобильный завод «Урал», Арзамасский машиностроительный завод, Военно-промышленная компания, Брянский автомобильный завод, «Ремдизель», Липецкий механический завод, компания «Инкотех», «Трансконтейнер», Тульский оружейный завод, НПО «Базальт», «Прибор», «Искра» и другие.

В числу иных мер предпринятых властями Японии стало снижение Японией потолка цен на российскую нефть, с 60 долларов до 47,8 доллара за баррель. Аналогичное решение приняли власти Новой Зеландии.

