Скабеева назвала Зеленского гнидой из-за его слов об учительнице Путина

Ведущая Скабеева назвала Зеленского гнидой после его слов об учительнице Путина

Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева назвала президента Украины Владимира Зеленского гнидой после его слов об учительнице президента России Владимира Путина. Пост об этом она написала в Telegram.

Скабеева опубликовала фрагмент выступления Зеленского, в котором тот говорит, что педагог Путина по немецкому языку смогла дать ему знания в этой сфере, однако не научила его «быть европейцем». «Вот же гнида», — возмутилась журналистка.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил Скабеевой посылку с картошкой и салом. Телеведущая пообещала пожарить подарки и поблагодарила главу государства.

До этого Скабеева одним словом описала картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского. Журналистка назвала президента Украины наркоманом.