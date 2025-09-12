Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:33, 12 сентября 2025Интернет и СМИ

Скабеева назвала Зеленского гнидой из-за его слов об учительнице Путина

Ведущая Скабеева назвала Зеленского гнидой после его слов об учительнице Путина
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева назвала президента Украины Владимира Зеленского гнидой после его слов об учительнице президента России Владимира Путина. Пост об этом она написала в Telegram.

Скабеева опубликовала фрагмент выступления Зеленского, в котором тот говорит, что педагог Путина по немецкому языку смогла дать ему знания в этой сфере, однако не научила его «быть европейцем». «Вот же гнида», — возмутилась журналистка.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил Скабеевой посылку с картошкой и салом. Телеведущая пообещала пожарить подарки и поблагодарила главу государства.

До этого Скабеева одним словом описала картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского. Журналистка назвала президента Украины наркоманом.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина рассказала о двукратном росте стоимости жилья из-за ипотеки

    Обнаружено эффективное средство защиты от близорукости

    Минюст пополнил реестр иноагентов

    Самолет с пассажирами на борту повредил хвост во время посадки в Праге и попал на видео

    Съемки голливудского сериала со звездой «Аноры» перенесли

    Попавший под «крошащий» огонь украинских военных боец СВО рассказал о помощи свыше

    Набиуллина оценила заявления о технической рецессии в экономике России

    В центре Москвы напали на экскурсовода

    Трамп перепутал Армению и Албанию

    В Госдуме захотели перестать выдавать гражданство одной категории мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости