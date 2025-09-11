Интернет и СМИ
20:04, 11 сентября 2025Интернет и СМИ

Лукашенко прислал Скабеевой сала и картошки

Ведущая Скабеева заявила, что Лукашенко отправил ей посылку с картошкой и салом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева заявила, что президент Белоруссии Александра Лукашенко прислал ей картошки и сала. Фото она опубликовала в своем Telegram-канале.

Скабеева рассказала, что получила из «из личного подсобного хозяйства» Лукашенко три мешка белорусской картошки по пять килограммов и сало. По ее словам, такие же посылки отправили президенту России Владимиру Путину, главе КНР Си Цзиньпину и премьер-министру Индии Нарендре Моди.

«Все мы как всегда на диете (или хотя бы — планируем)! Но нет. Буду жарить! Очень приятно. Спасибо, Александр Григорьевич», — заявила Скабеева.

Ранее Лукашенко рассказал, что Си Цзиньпин постоянно присылает ему чай. Об этом он заявил во время чаепития после вручения дипломов докторов наук и профессорских аттестатов научно-педагогическим работникам Белоруссии.

До этого президент Белоруссии заявил, что привезет на саммит ШОС несколько мешков белорусской картошки. Их Лукашенко планировал подарить лидерам других стран.

