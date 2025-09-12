Сказочное розовое озеро вернулось в Крыму

Знаменитое розовое озеро Сасык-Сиваш в Крыму восстановилось после засухи

На Крымском полуострове восстановился один из самых необычных и известных природных объектов — озеро Сасык-Сиваш, которое из-за летней засухи практически высохло. Об этом сообщает Readovka в Telegram.

После обильных дождей середины недели водоем вновь приобрел привычный розовый оттенок, сообщили местные жители в соцсетях.

Еще в августе туристы жаловались, что вместо воды в самом необычном озере Крыма остались лишь кристаллы соли. Чтобы найти хоть какие-то участки с водой, приходилось идти километры вглубь. По словам местных, раньше таких сильных пересыханий не наблюдалось.

Однако прошедшие на этой неделе ливни не только наполнили озеро, но и вынудили власти временно закрывать некоторые пляжи на побережье. Для Сасык-Сиваша же они стали спасительными. Сейчас оно снова похоже на водоем и наполнено розовой водой, которая и делает его популярным у туристов.

Напомним, озеро расположено рядом с Евпаторией и известно благодаря особому составу воды, в которой содержатся водоросли, придающие ей розовый оттенок. В засушливое время года Сасык-Сиваш становится уязвимым к обмелению и потере цвета.

«Все как и раньше — розово и водянисто! Планы на выходные уже есть», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новая автомобильная трасса Р-280 «Новороссия» изменила поездки в Крым.