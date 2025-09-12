Силовые структуры
Следователи найдут причину крушения катера с четырьмя жертвами в России

СК возбудил дело из-за перевернувшегося на Волге катера, где погибли 4 человека
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело после крушения катера на Волге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Сотрудники СК допрашивают свидетелей и устанавливают причину случившегося.

Все произошло днем 12 сентября в Зеленодольском районе Татарстана. Компания отмечала день рождения на прогулочном катере, но во время плавания судно перевернулось. В результате двое человек не выжили, еще двое пропали без вести. Их ищут.

Как уточняет Telegram-канал Shot, жертвами крушения катера стали четверо человек. Компания допустила перегруз судна, уместившись туда всемером, и не надела спасательные жилеты.

