Следователи найдут причину крушения катера с четырьмя жертвами в России

Следователи возбудили уголовное дело после крушения катера на Волге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.
Дело возбуждено из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Сотрудники СК допрашивают свидетелей и устанавливают причину случившегося.
Все произошло днем 12 сентября в Зеленодольском районе Татарстана. Компания отмечала день рождения на прогулочном катере, но во время плавания судно перевернулось. В результате двое человек не выжили, еще двое пропали без вести. Их ищут.
Как уточняет Telegram-канал Shot, жертвами крушения катера стали четверо человек. Компания допустила перегруз судна, уместившись туда всемером, и не надела спасательные жилеты.