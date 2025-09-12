Наука и техника
19:08, 12 сентября 2025

Продажи смартфонов Apple и Samsung рухнули

TrendForce: Apple и Samsung стали лидерами рынка смартфонов, но поставки упали
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Продажи смартфонов во втором квартале 2025 года выросли, но поставки нарастили только китайские бренды. Об этом сообщается в отчете агентства TrendForce.

Рынок смартфонов увеличился на 4 процента в квартальном и на 4,8 процента в годовом исчислении. Поставки достигли 300 миллионов единиц. Главной причиной роста эксперты TrendForce назвали китайский рынок и местных производителей.

Так, лидером сегмента осталась Samsung, которая получила долю 19 процентов. На второй позиции разместилась Apple с долей 15 процентов. При этом поставки корейской и американской корпораций рухнули — на 5 и 9 процентов соответственно. Следом за ними расположились китайские производители — Xiaomi, Oppo, Transsion и Vivo. Все фирмы увеличили объемы поставок.

Заметный рост для мирового рынка обеспечила программа льготного приобретения смартфонов в Китае. Однако, учитывая ограниченное количество субсидий, их влияние на последние кварталы года будет небольшим. Продажи Samsung снизились из-за падения интереса к флагманам, а Apple добилась успеха в Китае благодаря недорогому iPhone 16e.

В заключении специалисты TrendForce заметили, что на шесть крупнейших производителей смартфонов пришлось 80 процентов мирового рынка.

Ранее стало известно, что корпорация Apple не смогла получить разрешение на продажу iPhone Air в Китае. Это связано с тем, что модель не имеет лотка для сим-карт и нуждается в получении лицензии на продажу.

