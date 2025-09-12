Наука и техника
17:25, 12 сентября 2025

Новый iPhone запретили продавать в Китае

SCMP: Apple не получили разрешение на продажу iPhone Air в Китае из-за eSIM
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Корпорация Apple не смогла получить разрешение на продажу iPhone Air в Китае. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Американской компании пришлось отложить старт продаж ультратонкого iPhone Air. При этом остальные смартфоны серии iPhone 17 будут доступны с 19 сентября как в Китае, так и по всему миру. Причиной назвали необходимость получения разрешения от местного регулятора из-за технологии eSIM.

Модель Air, в отличие от остальных телефонов, не имеет привычного лотка под сим-карту, поэтому производится с виртуальной сим-картой — eSIM. Для запуска оборудования с eSIM в Китае необходимо разрешение регулирующих органов. Также ранее Apple сотрудничала в регионе только с оператором China Unicom, у которого было подобное разрешение. Однако с 2025 года IT-гигант начал работать и с China Mobile и China Telecom, у которых этой лицензии, по всей видимости, нет.

Журналисты SCMP отметили, что технология eSIM очень популярна во всем мире. Так, последние два года Apple производит для рынка США только eSIM-модели. Однако в Китае привыкли пользоваться гаджетами с обычными сим-картами. Вероятнее всего, iPhone Air появится в китайской продаже после устранения нормативных барьеров.

Ранее стало известно, что стоимость iPhone 16 Plus снизилась до рекордной отметки на рынке — 67 тысяч рублей. За год аппарат подешевел примерно в два раза.

