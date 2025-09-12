Стало известно о многомиллионных заработках Гоблина

«Звездач»: Блогер Пучков заработал 61 млн рублей на кинокомпании «Гоблин Фильм»

Кинокомпания российского блогера и переводчика Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин, приносит ему многомиллионные заработки. Об этом стало известно изданию «Звездач».

Сообщается, что выручка ООО «Гоблин Фильм» составила 84 миллиона рублей, а прибыль — 61 миллион. Год, когда фирма Гоблина достигла таких финансовых результатов, не называется.

Кроме того, у Пучкова также есть компания по производству игр — ООО «Тетрадон». По данным издания, в 2024 году ее прибыль достигла 25 миллионов рублей.

Ранее стало известно о многомиллионном заработке мужа блогерши Анастасии Ивлеевой телеведущего и предпринимателя Филиппа Бегака. Сообщалось, что в 2023 году строительная компания принесла ему 15 миллионов рублей чистой прибыли, а в 2024 году — 1,2 миллиона рублей.

До этого Гоблин признался, что иногда с ним не хотят ездить в лифте. По его словам, некоторые женщины просят его не заходить за ними, так как волнуются за свою безопасность.