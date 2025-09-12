Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:42, 12 сентября 2025Интернет и СМИ

Стало известно о многомиллионных заработках Гоблина

«Звездач»: Блогер Пучков заработал 61 млн рублей на кинокомпании «Гоблин Фильм»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Игорь Акимов / Коммерсантъ

Кинокомпания российского блогера и переводчика Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин, приносит ему многомиллионные заработки. Об этом стало известно изданию «Звездач».

Сообщается, что выручка ООО «Гоблин Фильм» составила 84 миллиона рублей, а прибыль — 61 миллион. Год, когда фирма Гоблина достигла таких финансовых результатов, не называется.

Кроме того, у Пучкова также есть компания по производству игр — ООО «Тетрадон». По данным издания, в 2024 году ее прибыль достигла 25 миллионов рублей.

Ранее стало известно о многомиллионном заработке мужа блогерши Анастасии Ивлеевой телеведущего и предпринимателя Филиппа Бегака. Сообщалось, что в 2023 году строительная компания принесла ему 15 миллионов рублей чистой прибыли, а в 2024 году — 1,2 миллиона рублей.

До этого Гоблин признался, что иногда с ним не хотят ездить в лифте. По его словам, некоторые женщины просят его не заходить за ними, так как волнуются за свою безопасность.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?

    Алсу объяснила решение о разводе с Абрамовым

    «А кто ты такой?» Кем был и чем запомнился американцам Чарли Кирк, убитый снайпером?

    Набиуллина оценила эффективность ключевой ставки для сдерживания роста цен

    Трамп уличил Зеленского в не слишком быстром согласии на переговоры

    Два человека не выжили после обрыва канатной дороги на Эльбрусе

    Раскрыта личность стрелявшего в соратника Трампа

    В Москве продлят работу общественного транспорта

    ЦБ назвал ожидаемым резкое замедление роста российской экономики

    Трамп раскрыл подробности возможных санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости