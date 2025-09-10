Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:13, 10 сентября 2025Интернет и СМИ

Стало известно о многомиллионных заработках мужа Ивлеевой

«Звездач»: Муж блогерши Ивлеевой Бегак заработал 15 млн рублей в 2023 году
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @_agentgirl_

Муж популярной российской блогерши Анастасии Ивлеевой, телеведущий и предприниматель Филипп Бегак владеет строительной компанией, которая приносит ему многомиллионные заработки. Об этом стало известно изданию «Звездач».

В сообщении отмечается, что с 2023 года Бегак возглавляет строительную фирму «СК Фронтон», которая оказывает услуги по отделочным работам. По данным издания, в 2023 году выручка компании составила 54 миллиона рублей, а чистая прибыль — 15 миллионов рублей.

В 2024 же году выручка выросла до 69 миллионов рублей, а размер чистой прибыли составил 1,2 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что свекровь Ивлеевой Дарью Семенову не пригласили на свадьбу. Она призналась, что она расстроилась из-за того, что не посетила торжество. Также Семенова выразила надежду на то, что брак ее сына с блогершей будет более продолжительным, чем его предыдущий роман.

О том, что Ивлеева вышла замуж, стало известно в декабре 2024 года. Сообщалось, что блогерша и предприниматель расписались в Мурманске, после чего отправились в свадебное путешествие.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России ответило на заявление Польши о падении дронов на ее территории

    Массовая задержка рейсов произошла в России из-за угрозы атаки беспилотников

    Фицо заявил о далеко идущих последствиях инцидента с дронами в Польше

    Трамп призвал казнить убийцу беженки с Украины

    Пугачева объяснила запрет на въезд в Латвию Орбакайте фразой «попалась под руку»

    Тайну Windows раскрыли спустя 30 лет

    Селена Гомес пожаловалась на болезнь пожилых людей

    Китайцы потратили в VK Рекламе более миллиарда рублей за полгода

    Европейский суд снял санкции с российского бизнесмена

    Польский рынок акций упал после инцидента с беспилотниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости