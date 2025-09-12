Стало известно о планах Германии направить истребители на границу с Польшей

WSJ: Германия планирует направить истребители Eurofighter на границу с Польшей

Германия планирует направить два истребителя Eurofighter на границу с Польшей после инцидента с дронами, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного немецкого чиновника.

Спустя несколько часов после инцидента с беспилотниками в Польше, состоялась встреча в Лондоне представителей министерств обороны. На ней обсуждалось укрепление восточного фланга НАТО. Чехия решила выделить Польше три вертолета Ми-171Ш, а Франция — три истребителя Rafale.

«Германия также разместит два истребителя Eurofighter на своей границе с Польшей», — приводит газета слова неназванного чиновника.

Ранее глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что Великобритания и Франция предложили направить в Польшу истребители Eurofighter и Rafale после инцидента с дронами. Он добавил, что Нидерланды ускорят отправку в Польшу двух систем Patriot.