Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:08, 11 сентября 2025Мир

Британия и Франция предложили направить в Польшу истребители после инцидента с дронами

Британия и Франция предложили направить Польше истребители Eurofighter и Rafale
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Великобритания и Франция предложили направить в Польшу истребители Eurofighter и Rafale после инцидента с дронами. Об этом заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, трансляцию вел телеканал TVP Info.

«Свои заявления в плане защиты восточного фланга НАТО французы и британцы подкрепляют самолетами Eurofigher и Rafale», — сказал он.

Косиняк-Камыш добавил, что Нидерланды ускорят отправку в Польшу двух систем Patriot.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября неопознанные беспилотники залетели на территорию Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства.

Позднее Туск уточнил, что в небе Польши было зафиксировано 19 беспилотных летательных аппаратов, значительная часть из которых прилетела с территории Белоруссии.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аэропорт Краснодара открылся после долгого перерыва

    Нацбанк Украины оценил зарубежные поступления для финансирования дефицита бюджета

    Раскрыта программа одного из крупнейших фестивалей поп-культуры в России

    Собчак заметили гуляющей с Арестовичем в Лондоне

    Лукашенко ответил на письмо Трампа фразой «мы умеем читать между строк»

    Российские войска начали штурм на севере Купянска

    В Грузии задержали соратника Саакашвили

    Власти рассказали о расследовании расправы над соратником Трампа

    Названы пять положительных изменений в организме после отказа от мучных изделий

    Пьяный пассажир устроил истерику на борту самолета в Индии и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости