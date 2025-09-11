Британия и Франция предложили направить в Польшу истребители после инцидента с дронами

Британия и Франция предложили направить Польше истребители Eurofighter и Rafale

Великобритания и Франция предложили направить в Польшу истребители Eurofighter и Rafale после инцидента с дронами. Об этом заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, трансляцию вел телеканал TVP Info.

«Свои заявления в плане защиты восточного фланга НАТО французы и британцы подкрепляют самолетами Eurofigher и Rafale», — сказал он.

Косиняк-Камыш добавил, что Нидерланды ускорят отправку в Польшу двух систем Patriot.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября неопознанные беспилотники залетели на территорию Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства.

Позднее Туск уточнил, что в небе Польши было зафиксировано 19 беспилотных летательных аппаратов, значительная часть из которых прилетела с территории Белоруссии.